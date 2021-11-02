ЕСЧП почав розгляд скарги Януковича проти України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу екс-президента України Віктора Януковича, який заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя та відмову України розслідувати замахи на нього, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У комунікації ЄСПЛ, оприлюдненій 2 листопада, зазначається, що скаргу було подано у жовтні 2015 року. Восени 2021 року суд розпочав розгляд заяви Януковича та звернувся до уряду України з проханням письмово прокоментувати висунуті претензії.

У скарзі Янукович, крім іншого, заявляє про те, що у 2014 році відбулася низка замахів на його життя. Йдеться про події 21 лютого 2014 року, коли невідомі намагалися силою затримати транспортні засоби, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Харкова. Кортеж, що пройшов через Київську, Черкаську, Полтавську та Харківську області, проїхав через п'ять блокпостів. На перших трьох блокпостах було здійснено спроби заблокувати автомобілі. На останніх двох блокпостах обстріляли машини. Було пошкоджено три машини і поранено солдата, який входив до ескорту, вказується в заяві Януковича.

Янукович також стверджує, що того ж дня на блокпосту біля Умані невідомі відкрили вогонь автомобілями, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Криму.