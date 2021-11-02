ЄСПЛ почав розгляд скарги Януковича проти України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу експрезидента України Віктора Януковича, який заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя та відмову України розслідувати замахи на нього, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У комунікації ЄСПЛ, оприлюдненій 2 листопада, зазначається, що скаргу було подано у жовтні 2015 року. Восени 2021 року суд розпочав розгляд заяви Януковича та звернувся до уряду України з проханням письмово прокоментувати висунуті претензії.

У скарзі Янукович, крім іншого, заявляє про те, що у 2014 році відбулася низка замахів на його життя. Йдеться про події 21 лютого 2014 року, коли невідомі намагалися силою затримати транспортні засоби, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Харкова. Кортеж, що пройшов через Київську, Черкаську, Полтавську та Харківську області, проїхав через п'ять блок-постів. На перших трьох блок-постах було здійснено спроби заблокувати автомобілі. На останніх двох блок-постах обстріляли машини. Було пошкоджено три машини і поранено солдата, який входив до ескорту, вказується в заяві Януковича.

Янукович також стверджує, що того ж дня на блок-посту біля Умані невідомі відкрили вогонь автомобілями, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Криму.

"Заявник не їхав із кортежами під час передбачуваних нападів" , - зазначається в оприлюдненому документі.

10 грудня 2014 року адвокат Януковича написав до низки державних органів, питаючи, чи ведеться кримінальна справа про замах на життя експрезидента. Міністерство внутрішніх справ України відповіло 26 грудня 2014 року, заявивши, що воно не отримувало жодних заяв або звітів про ймовірні замахи на життя Януковича в період з 21 лютого 2014 року по 23 лютого 2014 року і що жодних даних не було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 23 грудня 2014 року Київська обласна прокуратура підтвердила, що вона не здійснювала і не здійснює владу стосовно будь-яких кримінальних справ, які стосуються можливих замахів.

26 січня 2015 року адвокат звернувся до Генеральної прокуратури із заявою про скоєння замахів, проте 31 січня 2015 року прокуратура повідомила про відмову розпочати розслідування, оскільки не було надано достовірної інформації про можливі замахи.

У скарзі експрезидент також повідомляє, що розслідування, яке проводиться проти нього в Україні, є надто тривалим. Крім того, оскільки розслідування проводилося заочно, воно "не є ні незалежними, ні неупередженими", і стверджує, що судовий розгляд, за його відсутності, не був справедливим.

Янукович також вважає порушенням презумпції невинності заяви українських посадових осіб.