На Закарпатті у дівчинки-підлітка підтвердили поліомієліт

У Закарпатській області лікарі підтвердили діагноз поліомієліт у 12-річної мешканки Тячівського району, повідомляє Ділова столиця.

Дівчинка зараз перебуває у неврологічному відділенні обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Вона була госпіталізована із паралізованою ногою ще 19 вересня. Поліомієліт підтвердили 13 жовтня.

"Школярка лікувалася в інфекційному відділенні понад 5 тижнів. На 6-й тиждень її перевели в неврологію, коли зійшли всі терміни ізоляції і можливого вірусовиділення. Стан дитини зараз стабільний, але грубий парез залишається. Швидше всього, це закінчиться інвалідизацією. Проходить відновлювальну терапію в неврологічному відділенні" , — зазначила Соловйова.

Дівчинка — одна із трьох дітей у сім'ї. Усі вони не вакциновані від поліомієліту через переконання батьків. До медиків звернулися лише з приводу 12-річної дівчинки. Її сусідів, однокласників та інших контактних людей обстежено, діагноз не підтвердили.