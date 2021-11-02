Українська ГТС готова закачувати новий вид палива вже з наступного року

Український газотранспортна система готова закачувати біометан в мережі вже з наступного року, повідомляє УНІАН.

Законопроект "Про альтернативні види палива", прийнятий Верховною Радою, дає потужний старт для переорієнтації країни на використання екологічних видів палива. Це важливий крок на шляху України до декарбонізації.

За словами заступника генерального директора з розвитку і трансформації Павла Станчака, для "Оператора ГТС України" важливо, що біометан можна транспортувати українською газотранспортною системою і потенційно експортувати в країни ЄС, де він користується значним попитом. Перспективи розвитку виробництва та транспортування біометану зараз більш доступні в короткостроковій перспективі, на відміну від водню.

"Можу сказати, що в наступному році ми вже могли б взяти біометан в мережі, за умови виконання всіх необхідних технічних і нормативних вимог. Завдяки розгалуженості української ГТС виробники цього виду палива зможуть під'єднатися до газових мереж на більшості території України. У нас вже навіть є попередня заявка на приєднання до мережі від одного з виробників біометану. Ми дуже зацікавлені, щоб їх ставало якомога більше" , – цитує прес-служба Станчака.

Відзначається, що біометан може істотно сприяти декарбонізації економіки, роблячи відновлювані гази доступними для транспорту, промисловості та енергетики. Є приклади в ЄС, коли оператори ГТС закуповують біометан на власні потреби, з метою декарбонізації діяльності з транспортування енергоносіїв.

21 жовтня Рада прийняла закон, необхідний для розвитку ринку біометану. Закон визначає термін "біометан", а також встановлює законодавчі основи для створення і функціонування реєстру біометану.