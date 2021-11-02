Україна спростить надання громадянства для росіян та іноземних бійців АТО

Верховна рада України в першому читанні підтримала спрощення надання українського громадянства для деяких категорій осіб. Йдеться про іноземних бійців АТО і росіян, яких переслідують з політичних мотивів, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Законопроект №5630 підтримали 302 народних депутати.

Документ пропонує спростити процедуру отримання українського громадянства громадянами Російської Федерації, яких переслідують за політичними переконаннями. Також на спрощений порядок зможуть розраховувати іноземці та особи без громадянства, які служать (служили) у Збройних силах України та/або брали участь в антитерористичній операції на Донбасі.

Законопроект прийнято за основу, також депутати підтримали скорочення термінів підготовки до другого читання наполовину.