Свіжі рейтинги: "Батьківщина" наздоганяє "Слуг народу"

Шанси потрапити до парламенту сьогодні гарантовано мають 4 політичні сили. Різниця між фаворитами – у межах статистичної похибки. Ще три партії балансують на межі проходження, повідомляє Обозреватель.

Якби парламентські вибори відбувалися наприкінці жовтня, до Верховної Ради гарантовано пройшли б "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які було оприлюднено 2 листопада. Політична сила Володимира Зеленського могла б претендувати на 18,3% голосів тих, хто визначився з вибором, опозиційна платформа Юрія Бойка – на 17%, команда Юлії Тимошенко – 15,4%, об’єднання Петра Порошенка – на 15,1%.

Соціологи КМІС особливо наголошують, що різниця всіх чотирьох партій перебуває у межах статистичної похибки. А отже, у підсумку сьогоднішні срібні чи бронзові призери цілком можуть посісти перше місце.

Зайти у наступний парламент також мають шанси: "Сила і честь", Радикальна партія та досі ще не створена партія Дмитра Разумкова. Рейтинг цієї трійки другого ешелону коливається на рівні 5%.

Цим же опитуванням аналітики встановили, що більшість українців підтримують проведення дострокових парламентських виборів. Дочасно змінити нинішню Раду бажають – 47,3%, проти розпуску – 37,7%.

Опитування було проведено 20-25 жовтня 2021 року методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.