Саакашвілі запідозрили в імітації голодування
Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе вважає, що колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі імітує голодування, повідомляє Сьогодні.
"Якщо людина місяць голодує, це її право, ми тут ні до чого. Наш обов'язок — підтримувати стандарти прав людини і надавати відповідну медичну допомогу, що робить уряд", – сказав політик.
Він зазначив, що вся в'язниця з нього сміється через те, що він любить газовану воду.
"Я ще раз повторю, що вся в'язниця сміється з того, що він любить лимонад. Ми раді, що реально його здоров'я не перебуває під загрозою. Загалом це питання не викликає інтересу, коли один із в'язнів голодує. Одне з в'язнів — це Саакашвілі", на якому лежить вина у тяжчих злочинах", – сказав він.
Водночас, один із лідерів "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе, напередодні заявляв, що людина може без їжі прожити 40 днів і, якщо Саакашвілі на 41-й день буде живим і здоровим, то ця тема про його голодування закриється.
"Всі ми чули, що людина може голодувати 40 днів, і ми чекаємо 41-го дня, і я впевнений, що ця людина буде здоровою. Тоді більше не буде приводу для розмов ні в мене, ні в декількох телеканалів", – сказав він.
Раніше опозиційний депутат парламенту Грузії Тако Чарквіані заявив, що Міхеїл Саакашвілі повинен припинити голодування, оскільки він потрібний для боротьби, яку Грузія веде з Росією.
Політик голодує вже 33-й день.