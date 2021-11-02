Почались випробування української вакцини від коронавірусу

Випробування української вакцини проти коронавірусу розпочинаються в Польщі у лабораторії міста Гданська. Її планують випускати в пігулках або спреї, повідомляє Україна 24.

Це розробка львівських науковців - препарат, якому в світі аналогів наразі немає, вирощений на дріжджах.

Паралельно у львівському Інституті біології клітин розробляють ін'єкційну вакцину. Цей препарат на основі очищених білків вірусу уже проходить клінічні дослідження на мишах. Результати обіцяють за два тижні, втім, саме пероральну вакцину дослідники вважають перспективнішою. Вона значно дешевша у виробництві і має бути ефективною проти різних штамів COVID-19.

Науковці розповідають, що їх мета - зробити пероральну вакцину, яка може використовуватися або як таблетка, або як мікстура, або як спрей. Вона собою являє не очищений білок, а просто дріжджові клітини, до яких прикріплені назовні вірусні білки.