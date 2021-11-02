Невелике потепління та все ще дощі: погода 3 листопада

До середини першого тижня листопада в усіх регіонах України очікується потепління на 1-2 градуси. При цьому, погода все ще залишається дощовою в більшості областей країни. Мороза не очікується ніде країною.

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У середу, 3 листопада, у всіх західних, центральних та більшості східних областей очікується температура близько 10-13°С удень і від 3 до 9°С уночі. У Донецькій та Запорізькій областях буде трохи тепліше –12-14°С удень та 7-9°С уночі. У решті південних областей, а також у Криму буде найбільш тепло - там обіцяють близько 14-17°С удень і 7-12°С уночі. І найхолодніше буде на півночі - не більше 9-11°С удень і 5-7°С уночі.

Дощі 3 листопада очікуються в усіх північних, східних, більшості центральних (крім Вінницької та Житомирської) та південних (крім Одеської та Миколаївської) областей, а також у Криму. Середня швидкість вітру у більшості регіонів очікується на рівні 7-18 км/год у середньому, у Криму місцями можливі шквали до 22 км/год. У західних та північних областях вітер буде сильнішим – близько 11-22 км/год у середньому, на заході місцями шквали до 25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 3 листопада в південних областях уночі та вранці туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий). Крім того, у більшості західних, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 3 листопада очікується температура від 6 до 12°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і дощ.