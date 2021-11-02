Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом

Верховна рада ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Документ під час позачергового засідання підтримали 279 депутатів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з постановою №6154, на період дії карантину допуск у приміщення Верховної ради народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин.

Також дозволений допуск у разі негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.