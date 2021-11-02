"Велике будівництво": в Україні відновлять 24 тис. км доріг

Програма "Велике будівництво" передбачає до 2024 року відновлення 1,4 тис. мостів та оновити 24 тис. км основної мережі доріг, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на конгресі "Дороги майбутнього" Національної асоціації шляховиків України у Києві у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що у 2020-2021 роках. у межах програми було відремонтовано 13 тис. км. доріг та 520 мостів, а також встановлено 50 майданчиків для зважування вантажівок у русі.

Міністр додав, що у планах до 2024 року також будівництво 500 км велодоріжок у найбільших агломераціях країни та туристичних центрах.

Серед основних проектів на найближчі роки Кубраков виділив будівництво Київської обхідної дороги, ремонт траси М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Миколаїв – Херсон, М-24 Мукачеве – Берегове – Лужанка (кордон з Угорщиною), Н-08 Бориспіль – Переяслав, а також обхід Чернівців та концесійну дорогу Краківець – Львів – Броди – Рівне.

Він повідомив, що узгоджений із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) план антикорупційної програми та пілотного проекту в "Укравтодорі" дозволить розблокувати фінансування реконструкції дороги М-05, а також доведення М-14 до першої категорії.

Щодо концесійної дороги з Краківця, глава Мінінфраструктури висловив сподівання, що її ТО буде вже у грудні цього року, що дозволить у другому півріччі 2022 року укласти концесійний контракт і до кінця наступного року розпочати практичні кроки щодо будівництва дороги.