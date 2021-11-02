Зеленський обговорив із Блінкеном ситуацію на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський на полях екологічного саміту в Глазго обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на Донбасі та низку інших важливих питань, повідомляє Ділова столиця.
"На зустрічі з Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України і США, викликів в енергетиці", — розповів Зеленський.
Як зазначив після зустрічі глава держави, США непохитно підтримують територіальну цілісність України та вітають прогрес у реформах.
Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з американським лідером Джозефом Байденом.