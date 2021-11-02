Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок торгівля на міжбанківському валютному ринку почала набирати обертів. Зросла як пропозиція валюти, так і кількість бажаючих її купити.

У складних умовах розгулу пандемії коронавірусу в країні багато компаній - імпортери переглядають і асортимент продукції, що ввозиться, і її обсяги і коригують їх, вносячи зміни до своїх планів. Водночас уже розпочалася підготовка до проведення Чорної П'ятниці, яка цього року потрапляє на 26 листопада. Укладено нові контракти на постачання, пожвавилися імпортери електроніки та побутової техніки, які сподіваються збільшити обсяги продажу. Низький курс долара цьому сприяє. Зі свого боку, експортери агропродукції вкрай обережно збільшують обсяги валюти, що продається на міжбанківському валютному ринку, побоюючись обвалу курсу. Внаслідок такого зваженого підходу вдалося вже два дні поспіль підтримувати стабільний курс із мінімальними коливаннями. Так, сьогодні практично вся торгівля пройшла в тому ж діапазоні 26,28-26,31 гривень, що і вчора.

Закрили торги вівторка на 2,3 копійки на купівлі та 3,5 копійки на продажу нижче, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,25/26,35 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися так само широко, як і в понеділок: спред на старті становив 10 копійок. Перші угоди на суму 2 млн. доларів за ціною 26,275 гривень пройшли о 9:53. На старті торгів покупців було майже вдвічі більше, ніж продавців, але це не завадило Національному банку вийти та купити свої «стандартні» 5 млн доларів, зібравши заявки від продавців у районі 26,29 гривень. Після відходу регулятора продавці спробували зіграти на підвищення, але все, чого вони досягли – це підйому до позначки 26,31 гривень на купівлі та 26,34 гривень на продажу. Охочих продати за цими цінами виявилося чимало, тому зростання захлинулося, і котирування знову поповзли вниз. Після обідньої перерви вже кількість продавців перевищувала кількість покупців, але дешево віддавати валюту ніхто не став. Майже до кінця торгів угоди проходили в діапазоні 26,26-26,31 гривень, і лише незадовго до закінчення сесії, коли покупців уже не залишилося, спекулянти спробували хитнути вниз. Утім, у них нічого не вийшло: на їхні провокації продавці не відреагували.

Котирування закриття – 26,277/26,283 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 23,5 млн. доларів порівняно з понеділком і склав 157,9 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,2905 гривень.

Офіційний курс долара на 3 листопада встановлено на позначці 26,2904 гривні за долар, зниження на 0,29 копійки.

Офіційний курс євро на 3 листопада встановлено на позначці 30,4903 гривні за євро, зростання на 5,45 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва протягом дня подешевшав на 2 копійки: зранку його продавали по 26,36-26,37 гривень, а надвечір – по 26,34-26,35 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1579 долара. Сьогодні євро спробував продовжити зростати, але зміг піднятися лише до позначки 1,1613 долара, після чого опустився до 1,1577 долара. Готівковий євро протягом дня знову подешевшав: уранці його продавали по 30,50-30,52 гривень, місцями навіть по 30,55, а надвечір обмінники опустили цінники до 30,45-30,47 гривень.

Російський рубль продовжує робити різкі коливання до американського долара. У першій половині дня вівторка він опустився до 72 рублів за долар, а надвечір знову пішов угору і виріс на 50 копійок. Станом на 18:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,60-71,70 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві сьогодні знову продавали по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів.