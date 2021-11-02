Міністр оборони Таран подав заяву про відставку

Міністр оборони Таран подав заяву про відставку

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", - написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі у вівторок.

Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Андрій Таран "має скарги на стан здоров'я", у зв'язку з чим міністерство може очолити інша людина.

Пізніше стало відомо, що можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України є Олексій Резніков, а на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (замість Резнікова) розглядається кандидатура нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук.

1 листопада Резніков подав заяву про відставку з посади віце-прем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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