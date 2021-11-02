Міністр оборони Таран подав заяву про відставку

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", - написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі у вівторок.

Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Андрій Таран "має скарги на стан здоров'я", у зв'язку з чим міністерство може очолити інша людина.

Пізніше стало відомо, що можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України є Олексій Резніков, а на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (замість Резнікова) розглядається кандидатура нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук.

1 листопада Резніков подав заяву про відставку з посади віце-прем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.