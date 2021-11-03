Хурма: кому не варто зловживати ягодою

Незважаючи на корисні властивості, цією ягодою не варто зловживати дітям, людям похилого віку та діабетикам, повідомляє Корреспондент.

Вживання хурми може призвести до утворення у шлунку фітобезоару – щільного клубка з рослинних волокон.

"Хурма містить харчові волокна, що важко перетравлюються, а також дубильні речовини (таніни), тому за недостатньої секреторної функції шлунка може сформуватися фітобезоар - щільний клубок з рослинних волокон", - попередила лікаря-ендокринолог та дієтолог Поліна Корольова.

За її словами, хурму не варто вибирати як десерт після обіду чи вечері, а також їсти на ніч, оскільки це може спровокувати тяжкість та дискомфорт у шлунку.

У хурмі міститься безліч вітамінів та мікроелементів, тому вона корисна для профілактики авітамінозу, залізодефіцитної анемії та поповнення дефіциту йоду.