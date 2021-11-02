Мобільний шпиталь у Херсонській області вже заповнений наполовину

Розгорнутий на території лікарні Каховки (Херсонська область) мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19 вже заповнений наполовину. За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад півсотні хворих, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Загалом, розгорнутий мобільний госпіталь може прийняти 120 пацієнтів з коронавірусом.

"Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневої підтримки потребують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими від COVID-19" , - розповіли в МОЗ.

З огляду на це, міністерство закликало українців вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, мобільний госпіталь на території Херсонської області розгорнули 29 жовтня. Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.