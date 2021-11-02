Рада в середу розгляне звільнення п'яти міністрів

Верховна Рада в середу, 3 листопада, під час пленарного засідання розгляне низку урядових кадрових питань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, нардепи розглянуть звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Олексія Любченка – з посади першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України.

Також будуть розглянуті відставки віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та міністра оборони України Андрія Тарана.

Як повідомлялося, Абрамовський написав заяву про звільнення з посади міністра 19 жовтня, Уруський та Резніков – 1 листопада. Любченко та Таран подали заяви у вівторок, 2 листопада.