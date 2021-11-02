McDonald's через локдаун змінює формат роботи в Україні
Популярна мережа McDonald's обмежує роботу ресторанів у містах "червоної" зони, повідомляє УНІАН.
Зокрема, частину ресторанів закрили для відвідувачів, залишивши їх працювати на винос. Такі зміни пов'язані з тим, що не всі співробітники компанії вакцинувалися від коронавірусу.
В McDonald's зазначили, що дбають про здоров'я співробітників і клієнтів, тому з 1 листопада закрили зали в тих закладах, де вакциновано не 100% персоналу.
Які ресторани McDonald's повноцінно працюють в Києві - адреси
- вул. Ю. Іллєнка, 3
- Хрещатик, 19-А
- Вокзальна, 2-А
- Вишгородська, 33-А
- Гришка, 7
- Оноре де Бальзака, 2-А
- Гната Хоткевича, 1-В
- пр-т Палладіна, 7-Д
- пр-т Оболонський, 26-а
Відвідати ресторани за цими адресами можуть власники сертифіката про повну вакцинацію від коронавірусу або негативного тесту. У McDonald's уточнили, що найближчого тижня відкритися для відвідувачів можуть заклади й за іншими адресами. При цьому там пояснили, що для користування послугами мережі McDrive і McDelivery ковід-документи не потрібні.
McDonald's в Україні: які ресторани працюють під час локдауну
- Дніпро - пр-т Яворницького, 52
- Одеса - Червоний провулок, 1, пр-т Шевченка, 2-Б
- Львів - пр-т Шевченка, 7
- Запоріжжя - пр-т Соборний, 218-А.