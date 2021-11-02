McDonald's через локдаун змінює формат роботи в Україні

Популярна мережа McDonald's обмежує роботу ресторанів у містах "червоної" зони, повідомляє УНІАН.

Зокрема, частину ресторанів закрили для відвідувачів, залишивши їх працювати на винос. Такі зміни пов'язані з тим, що не всі співробітники компанії вакцинувалися від коронавірусу.

В McDonald's зазначили, що дбають про здоров'я співробітників і клієнтів, тому з 1 листопада закрили зали в тих закладах, де вакциновано не 100% персоналу.

Які ресторани McDonald's повноцінно працюють в Києві - адреси

вул. Ю. Іллєнка, 3

Хрещатик, 19-А

Вокзальна, 2-А

Вишгородська, 33-А

Гришка, 7

Оноре де Бальзака, 2-А

Гната Хоткевича, 1-В

пр-т Палладіна, 7-Д

пр-т Оболонський, 26-а

Відвідати ресторани за цими адресами можуть власники сертифіката про повну вакцинацію від коронавірусу або негативного тесту. У McDonald's уточнили, що найближчого тижня відкритися для відвідувачів можуть заклади й за іншими адресами. При цьому там пояснили, що для користування послугами мережі McDrive і McDelivery ковід-документи не потрібні.

McDonald's в Україні: які ресторани працюють під час локдауну