В Україні запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: коли та список доріг
В Україні встановили ще 18 комплексів автофіксації ПДР. Вони запрацюють вже з 5 листопада, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
місто Херсон:
- вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова;
- вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна;
- вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії;
- Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна.
місто Одеса:
- Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога;
- Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія;
- вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного;
- Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна;
- просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана;
- Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога;
- просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська;
- просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова;
- вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога.
місто Хмельницький:
- Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська;
- вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького;
- просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе.
Запорізька область:
- на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк.