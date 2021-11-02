В Україні запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: коли та список доріг

В Україні встановили ще 18 комплексів автофіксації ПДР. Вони запрацюють вже з 5 листопада, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

місто Херсон:

вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова;

вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна;

вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії;

Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна.

місто Одеса:

Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога;

Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія;

вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного;

Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна;

просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана;

Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога;

просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська;

просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова;

вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога.

місто Хмельницький:

Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська;

вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького;

просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе.

Запорізька область: