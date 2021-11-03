Названо продукти, від яких хочеться спати

Напевно, всім знайома ситуація, коли після прийому їжу падає вся активність і відпадає бажання працювати. В такому випадку не хочеться нічого, окрім як міцно поспати. Сонливість стає настільки сильною, що заважає нормально мислити. Вся справа у продуктах, яких потрібно уникати, щоб після обіду не тягнуло до ліжка, повідомляє Обозреватель.

Нутриціологиня Анна Кашпур назвала продукти, які викликають сонливість і втому. Опубліковано в Instagram.

Молочні продукти

Експертка відзначає, що молочні продукти легко перетворюються у дитячому та підлітковому віці. Але з роками у багатьох розвивається непереносимість молочних білків – козеїну та лактози. Тож, одним із симптомів цього буде швидка втомлюваність і сонливість.

У більшості людей спостерігається непереносимість молочних продуктів

Банани

Зазвичай їх рекомендують їсти при м'язових спазмах. Магній, який міститься у бананах, допомагає розслабити м`язи. Але коли магнію стає вже занадто багато, людину накриває втомлюваність. Інколи навіть спостерігається уповільнення пульсу.

Надлишок магнію, який міститься у бананах, розслабляє м'язи

Горіхи

Вони також є джерелом того самого магнію, про який ішлося вище. А ще, якщо ви паралельно приймаєте певні препарати з магнієм, про горіхи краще взагалі забути.

Горіхи здатні уповільнювати пульс

Кава

Напій відомий своїм бадьорливим ефектом, але інколи він працює з точністю навпаки. Справа в тому, що кава надто зневоднює організм, і як наслідок – знижується концентрація уваги та з'являється слабкість. Тож експертка радить випивати 1-2 склянки води після кави для того, щоб відновити водяний баланс. А якщо ви хочете збадьоритися, то краще випийте чашку зеленого чаю.