Меркель попередила про суворі обмеження для невакцинованих

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила про подальші обмеження для нещеплених людей на засіданні федерального виконавчого комітету Християнсько-демократичного союзу, повідомляє Європейська правда.

Канцлер стурбована зростанням кількості інфікованих людей та збільшенням числа хворих у лікарнях.

На запитання одного із членів ради ХДС, чи буде новий карантин, Меркель, як повідомляється, відповіла, що це варіант лише для невакцинованих людей.

Через зростаючу кількість інфекцій федеральна земля Саксонія раніше оголосила, що з 8 листопада введе в дію новий закон про захист від коронавірусу. У документі визначено нові правила використання масок та суворі заходи для нещеплених.

Закон більше не визначає кількість інфекцій як найважливіший показник, а ставить на перше місце так звану частоту госпіталізацій.

Береться до уваги рівень госпіталізації за сім днів на 100 тисяч жителів. Єдиних федеральних граничних значень немає.

Міністри охорони здоров'я 16 федеральних земель обговорять ситуацію у четвер та п'ятницю.