Tesla відкликає тисячі електромобілів по всьому світу

Американська компанія Tesla Inc. відкличе близько 11,7 тис. електромобілів у зв'язку з помилкою у роботі програмного забезпечення. Йдеться про машини Model S, Model 3 та Model X випуску 2017-2021 року, а також Model Y 2020-2021 року випуску, повідомляє UBR.

Про це свідчить повідомлення компанії для Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA). Виробник зазначає, що помилка в роботі може спричинити незапланований запуск системи аварійного гальмування.

Проблема стосується програмного забезпечення версії 36.5.2 від 2021 року. Вона підвищує ризик аварії електромобілів. При цьому Tesla випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення.

Крім того, подешевшали акції Tesla під час попередніх торгів 2 листопада. Вартість впала на 4,2%. Це пов'язано із заявою головного виконавчого директора компанії Ілона Маска, який написав, що угода виробника електрокарів із Hertz Global Holdings Inc. на купівлю 100 тис. електромобілів ще не підписано.

Нагадаємо, у вересні поточного року в Європі найпопулярнішим легковим автомобілем став електромобіль Tesla Model 3. Продаж машин за місяць зріс на 58%.