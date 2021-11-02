Вітренко порадив підприємствам реєструватися як ОСББ, щоб знизити тарифи

Голова національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко порадив підприємствам, які споживають великі обсяги газу, створювати свої ОСББ і таким чином переходити із категорії промислових споживачів до побутових.

Про це він розповів у понеділок, 1 листопада під час онлайн-включення на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Вітренко вважає, що Одеському припортовому заводу або будь-якому підприємству, що споживає близько мільярда кубометрів газу, було б раціональніше створити власне ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) і, ставши таким чином частиною ОСББ, отримувати газ не за ринковою ціною 40 гривень за кубометр, а по ціні для побутових споживачів 7,42 грн.