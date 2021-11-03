Укренерго визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги з Білорусі

Майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та аварійність на ТЕС ДТЕК змусили системного оператора звернутися за аварійною допомогою до Білорусі, повідомляє УНІАН.

"2 листопада, у зв'язку з дефіцитом потужності в ОЕС України, компанія змушена активувати аварійну допомогу з Білорусі. Причинами дефіциту потужності є підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС в період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалося суттєва переробка на ГЕС і зниження генерації відновлюваними джерелами енергії", - йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, 2 листопада з 14:00 в рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт.

Аварійна допомога була надана на тлі дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Запас вугілля на державних ТЕС становить менше 100 тис. т, що нижче мінімально гарантованого рівня. Протягом вересня – жовтня Державні ТЕС працювали в мінімальному складі обладнання - по 1 енергоблоку на кожній електростанції.