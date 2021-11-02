У Києві відкрили справу проти підлітків, які знущалися з хворої бабусі

У Києві поліція відкрила кримінальне провадження проти підлітків, які знущалися з хворої бабусі та знімали це на відео. Зокрема, вони погрожували літній жінці пістолетом та показували, що нібито вчиняють самогубство, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Так, інцидент стався вчора, 1 листопада. Як відомо, один із двох хлопців вирішив похвалитися знущаннями зі старенької бабусі в Instagram-сторіз, однак отримав всеукраїнську популярність.

Потім вони припинили жартувати і хлопець з пістолетом сказав: "Гаразд, ба, все нормально".

Згодом у соцмережах вони намагалися виправдатися, мовляв, пістолет насправді був іграшковий.

Тому, після проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів столичні правоохоронці встановили особу одного порушника. Ним виявився 18-річний киянин. Наразі поліцейські встановлюють особу іншого кривдника.

Правоохоронці відкрили справу за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Зазначимо, що після хвилі негативу автор відео закрив свій аккаунт в Instagram. Однак, через деякий часюнак опублікував фотографію залізничного вокзалу Києва.

"Вибачте запеклі фанати, я в Париж" , - написав хлопець та додав, що фото зроблено заздалегідь і його вже немає в місті.

Також, у соцмережах 18-річний "герой" називає себе "люблячим чоловіком і батьком".

Аккаунт юнака, який знущався з бабусі (скрін)

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