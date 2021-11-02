Таліби заборонили використовувати в Афганістані іноземну валюту
Радикальний рух «Талібан», що захопив владу в Афганістані, закликав громадян використовувати у своїх економічних операціях лише національну валюту – афгані, повідомляє Лента.Ру.
Про це написав призначений талібами заступник міністра інформації та культури у тимчасовому кабміні Забіхулла Муджахид у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, на порушників цього припису очікує розгляд у судовому порядку.
"Використання іноземної валюти негативно позначається на економіці, і ці втрати відбиваються на кожному жителі країни" , - заявив Муджахід.
Раніше Муджахід назвав головні джерела доходів Афганістану.
"Податки та мита. Надалі ми плануємо отримувати дохід від видобутку корисних копалин", - зазначив він.