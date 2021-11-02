Таліби заборонили використовувати в Афганістані іноземну валюту

Радикальний рух «Талібан», що захопив владу в Афганістані, закликав громадян використовувати у своїх економічних операціях лише національну валюту – афгані, повідомляє Лента.Ру.

Про це написав призначений талібами заступник міністра інформації та культури у тимчасовому кабміні Забіхулла Муджахид у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, на порушників цього припису очікує розгляд у судовому порядку.

"Використання іноземної валюти негативно позначається на економіці, і ці втрати відбиваються на кожному жителі країни" , - заявив Муджахід.

Раніше Муджахід назвав головні джерела доходів Афганістану.