Блінкен обіцяв Зеленському знизити ризики через запуск "ПП-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Вашингтон і надалі працюватиме над зниженням ризиків для України, пов'язаних із запуском російського магістрального газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Ділова столиця.

"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він привітав кроки України щодо боротьби з корупцією і наголосив, що разом з нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі за рахунок зниження ризиків, пов'язаних із трубопроводом "Північний потік — 2" , — сказав представник Держдепу Нед Прайс.