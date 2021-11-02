Китай готується розміщувати ядерну зброю поблизу кордону з РФ

Китай проводить найбільшу у своїй історії програму будівництва пускових шахт для ракет, здатних нести ядерну зброю, повідомляє Nigroll.

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Посилаючись на супутникові знімки, фахівці Американської федерації вчених (Federation of American Scientists, FAS) відзначають швидке зведення пускових установок у трьох пунктах базування, кожен із яких розташований на півночі країни — неподалік кордону з Росією.

Це місто Юймень у провінції Ганьсу, що межує з Монголією; Хамі в Сіньцзянь-Уйгурському автономному окрузі (також межує з Монголією) і Ордос у провінції Внутрішня Монголія, яка своїм східним краєм упирається в Читинську область РФ.

Загалом у Китаї зводиться близько 300 нових пускових шахт, яким знадобляться ще роки, щоб вийти на бойову готовність. Тим не менш, те, що відбувається, є «безпрецедентним нарощуванням ядерної потужності» для Пекіна, яке ймовірно «підсилить конкуренцію» і спровокує зміну військових планів в інших ядерних держав, вважають у FAS.

За даними Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), Китай є світовим лідером у темпах нарощування ядерного потенціалу.

За підсумками 2019 року кількість ядерних боєголовок, що є у КНР, зросла на 30 і досягла 320 одиниць. В результаті Китай вперше у своїй історії піднявся на третє місце серед держав світу за цим показником, обігнавши Францію. В останній число боєголовок протягом року скоротилося на 10 і становить 290 одиниць.

США скоротили ядерний арсенал на 385 боєголовок, до 5800 одиниць, Росія – на 125, до 6375 одиниць.

У той час як США та Росія продовжують скорочувати кількість боєголовок, як оперативно розгорнутих, так і резервних, Китай перебуває в процесі «істотної модернізації ядерного арсеналу», мета якого – отримати «ядерну тріаду», що складається з ракет наземного та морського базування, а також стратегічної авіації, вважають експерти SIPRI.

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