Китай готується розміщувати ядерну зброю поблизу кордону з РФ

Китай проводить найбільшу у своїй історії програму будівництва пускових шахт для ракет, здатних нести ядерну зброю, повідомляє Nigroll.

Посилаючись на супутникові знімки, фахівці Американської федерації вчених (Federation of American Scientists, FAS) відзначають швидке зведення пускових установок у трьох пунктах базування, кожен із яких розташований на півночі країни — неподалік кордону з Росією.

Це місто Юймень у провінції Ганьсу, що межує з Монголією; Хамі в Сіньцзянь-Уйгурському автономному окрузі (також межує з Монголією) і Ордос у провінції Внутрішня Монголія, яка своїм східним краєм упирається в Читинську область РФ.

Загалом у Китаї зводиться близько 300 нових пускових шахт, яким знадобляться ще роки, щоб вийти на бойову готовність. Тим не менш, те, що відбувається, є «безпрецедентним нарощуванням ядерної потужності» для Пекіна, яке ймовірно «підсилить конкуренцію» і спровокує зміну військових планів в інших ядерних держав, вважають у FAS.

За даними Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), Китай є світовим лідером у темпах нарощування ядерного потенціалу.

За підсумками 2019 року кількість ядерних боєголовок, що є у КНР, зросла на 30 і досягла 320 одиниць. В результаті Китай вперше у своїй історії піднявся на третє місце серед держав світу за цим показником, обігнавши Францію. В останній число боєголовок протягом року скоротилося на 10 і становить 290 одиниць.

США скоротили ядерний арсенал на 385 боєголовок, до 5800 одиниць, Росія – на 125, до 6375 одиниць.

У той час як США та Росія продовжують скорочувати кількість боєголовок, як оперативно розгорнутих, так і резервних, Китай перебуває в процесі «істотної модернізації ядерного арсеналу», мета якого – отримати «ядерну тріаду», що складається з ракет наземного та морського базування, а також стратегічної авіації, вважають експерти SIPRI.