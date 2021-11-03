Соковите м’ясо: цікаві рецепти запеченої курки

Смажена ціла курка може здатися банальним вибором, але вдало підібрані інгредієнти зроблять її зіркою будь-якого столу. Головний секрет соковитої та ніжної курятини – якісна птиця і маринад, повідомляє 24 Канал.

Перевага курятини – легкість приготування, вартість м'яса та безліч варіацій страв. Рецептів курки є стільки, що навряд чи це м'ясо колись набридне. Втім, завжди хочеться додати до звичної страви нових ноток та відчути її смак з нового боку. Зробити це можна за допомогою особливого маринаду.

Курка в гострому маринаді

Час: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

1 курка;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки меду;

1 столова ложка перцю чилі;

1 столова ложка оливкової олії;

сіль, свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

Змішайте головні інгредієнти для маринаду: дрібно нарізаний часник, паприку, мед і олію. Курку очистіть від плівки та розріжте навпіл. Кожну частину посипте сіллю, перцем і натріть маринадом. Залиште м'ясо маринуватися щонайменше на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 190°C і запікайте м’ясо близько 50 хвилин, поки шкірка не стане золотистою. Подавайте курку з йогуртовим соусом.

Соковита курка, запечена з часником

Час: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

1 курка;

1 гілочка розмарину;

половинка лимона;

3 столові ложки оливкової олії;

морська сіль до смаку;

80 грам вершкового масла;

30 мілілітрів виноградного винного оцту;

3 головки часнику.

Приготування: