Соковите м’ясо: цікаві рецепти запеченої курки

Соковите м’ясо: цікаві рецепти запеченої курки
Фото: Рixabay

Смажена ціла курка може здатися банальним вибором, але вдало підібрані інгредієнти зроблять її зіркою будь-якого столу. Головний секрет соковитої та ніжної курятини – якісна птиця і маринад, повідомляє 24 Канал.

Перевага курятини – легкість приготування, вартість м'яса та безліч варіацій страв. Рецептів курки є стільки, що навряд чи це м'ясо колись набридне. Втім, завжди хочеться додати до звичної страви нових ноток та відчути її смак з нового боку. Зробити це можна за допомогою особливого маринаду.

Курка в гострому маринаді

Час: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

  • 1 курка;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 столові ложки меду;
  • 1 столова ложка перцю чилі;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • сіль, свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте головні інгредієнти для маринаду: дрібно нарізаний часник, паприку, мед і олію.
  2. Курку очистіть від плівки та розріжте навпіл. Кожну частину посипте сіллю, перцем і натріть маринадом.
  3. Залиште м'ясо маринуватися щонайменше на 30 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 190°C і запікайте м’ясо близько 50 хвилин, поки шкірка не стане золотистою.
  5. Подавайте курку з йогуртовим соусом.

Соковита курка, запечена з часником

Час: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

  • 1 курка;
  • 1 гілочка розмарину;
  • половинка лимона;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • морська сіль до смаку;
  • 80 грам вершкового масла;
  • 30 мілілітрів виноградного винного оцту;
  • 3 головки часнику.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте та обсушіть курку.
  2. Нафаршируйте її розмарином і лимоном.
  3. Натріть м’ясо оливковою олією і приправте сіллю.
  4. Покладіть його грудкою догори на деко.
  5. Накрийте курку алюмінієвою фольгою і запікайте курку при 200 градусах близько 50 хвилин.
  6. За цей час розтопіть вершкове масло і змішайте його з оцтом.
  7. Часник розділіть на зубчики й через пів години випікання додайте його на деко поруч із запеченою куркою.
  8. Після першого етапу запікання зніміть фольгу, полийте м’ясо підготовленим маслом і оцтом і накрийте фольгою лише ніжки.
  9. Запікайте курку ще 30 хвилин. Якщо після цього часу шкірка не стала золотисто-коричневою, зніміть фольгу і запікайте її не накритою ще 10 хвилин.
  10. Дістаньте м’ясо з духовки, переверніть курячу грудку вниз, полийте соусом і накрийте алюмінієвою фольгою. Дайте страві трішки "відпочити".
  11. Подавайте курятину з запеченим часником.

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