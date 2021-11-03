Соковите м’ясо: цікаві рецепти запеченої курки
Смажена ціла курка може здатися банальним вибором, але вдало підібрані інгредієнти зроблять її зіркою будь-якого столу. Головний секрет соковитої та ніжної курятини – якісна птиця і маринад, повідомляє 24 Канал.
Перевага курятини – легкість приготування, вартість м'яса та безліч варіацій страв. Рецептів курки є стільки, що навряд чи це м'ясо колись набридне. Втім, завжди хочеться додати до звичної страви нових ноток та відчути її смак з нового боку. Зробити це можна за допомогою особливого маринаду.
Курка в гострому маринаді
Час: 1,5 години Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 курка;
- 2 зубчики часнику;
- 2 столові ложки меду;
- 1 столова ложка перцю чилі;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- сіль, свіжомелений перець до смаку.
Приготування:
- Змішайте головні інгредієнти для маринаду: дрібно нарізаний часник, паприку, мед і олію.
- Курку очистіть від плівки та розріжте навпіл. Кожну частину посипте сіллю, перцем і натріть маринадом.
- Залиште м'ясо маринуватися щонайменше на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 190°C і запікайте м’ясо близько 50 хвилин, поки шкірка не стане золотистою.
- Подавайте курку з йогуртовим соусом.
Соковита курка, запечена з часником
Час: 1,5 години Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 курка;
- 1 гілочка розмарину;
- половинка лимона;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- морська сіль до смаку;
- 80 грам вершкового масла;
- 30 мілілітрів виноградного винного оцту;
- 3 головки часнику.
Приготування:
- Ретельно вимийте та обсушіть курку.
- Нафаршируйте її розмарином і лимоном.
- Натріть м’ясо оливковою олією і приправте сіллю.
- Покладіть його грудкою догори на деко.
- Накрийте курку алюмінієвою фольгою і запікайте курку при 200 градусах близько 50 хвилин.
- За цей час розтопіть вершкове масло і змішайте його з оцтом.
- Часник розділіть на зубчики й через пів години випікання додайте його на деко поруч із запеченою куркою.
- Після першого етапу запікання зніміть фольгу, полийте м’ясо підготовленим маслом і оцтом і накрийте фольгою лише ніжки.
- Запікайте курку ще 30 хвилин. Якщо після цього часу шкірка не стала золотисто-коричневою, зніміть фольгу і запікайте її не накритою ще 10 хвилин.
- Дістаньте м’ясо з духовки, переверніть курячу грудку вниз, полийте соусом і накрийте алюмінієвою фольгою. Дайте страві трішки "відпочити".
- Подавайте курятину з запеченим часником.