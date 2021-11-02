У ДТЕК вважають звинувачення щодо аварійної допомоги "політичним тиском"

У холдинґу ДТЕК Ріната Ахметова вважають заяву Укренерго щодо причин запиту аварійної допомоги з Білорусі "політичним тиском", повідомляє Економічна правда.

У ДТЕК вимагають "спростування звинувачень у бік компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі".

Компанія заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Там додали, що попри кризу на ринку енергоресурсів та рекордні ціни імпортували понад 300 тисяч тонн вугілля, чим надали "безкоштовну підтримку державним ТЕС". Наразі ДТЕК очікує ще чотири партії вугілля зі США, "тоді як державна генерація – 0".

"Компанія сприймає вигадані звинувачення системного оператора як частину політичного тиску у відповідь на послідовну та принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі" , – заявили в енергокомпанії Ахметова.