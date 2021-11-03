У водіїв, які не сплатили штрафи, відбиратимуть авто

Державна виконавча служба відбиратиме автомобілі у водіїв, які не сплатили штрафи за суттєве перевищення швидкості. Почати мають з Харкова, повідомляє Обозреватель.

Про це в інтерв'ю Borg.Expert заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко. Він пояснив, що рішення було ухвалено після резонансних ДТП у Харкові. За даними поліції, у місті швидкість автомобілів порушників перевищувала 180 км/год.

"Тому вилучення автомобілів водіїв-боржників розпочнеться саме з Харкова" , – сказав Гайчеко, додавши, що пізніше ініціатива пошириться на Київ, а потім й на іншу територію України.

Журналісти наголошують, що у місті є до 10 водіїв, які кілька разів суттєво перевищували швидкість. У столиці таких близько 30, а по країні – до 150.

За січень-вересень 2021 року в Україні через перевищення швидкості сталося 1 645 ДТП, у яких 106 людей загинуло та 515 отримали травми.