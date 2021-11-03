ІД взяла відповідальність за теракт біля госпіталю в Кабулі

Бойовики ІД взяли на себе відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі. У столиці Афганістану у вівторок 2 листопада сталися два потужні вибухи біля військового госпіталю Сардар Мохаммад Дауд Хан, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

За даними AFP, в результаті трагедії загинули близько 15 осіб, а також постраждали ще 34. Один з медиків госпіталю, який встиг врятуватися, повідомив, що спочатку пролунав один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, більш потужний вибух.