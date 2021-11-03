3 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день медузи, Всесвітній день косплея, День обізнаності про стрес, День кліше, повідомляє УНІАН.

В Україні - День ракетних військ і артилерії, День інженерних військ, в США - День "Дайте сьогодні кому-небудь долар", День сендвіча, День домогосподарки і домогосподаря, День здорового харчування, в Японії - День культури, в ОАЕ - День прапора, в Панамі, Домінікані, Мікронезії - День незалежності, на Мальдівах - День Перемоги, в Еквадорі - День незалежності Куенки, в Ізраїлі - свято Ефіопських громад "Сігд".

Пам'ятні дати 3 листопада, річниці та події

У цей день в 1888 році "Джек Різник" скоїв свій останній злочин. "Джек Різник" - псевдонім, присвоєний невстановленому серійному вбивці, який діяв в Уайтчепелі і прилеглих районах Лондона в другій половині 1888 року. Прізвисько взято з листа, надісланого в Центральне агентство новин, автор якого взяв на себе відповідальність за вбивства.

Жертвами, приписуваними "Джеку Різнику", були повії з нетрів, яким вбивця перерізав горло перед тим, як розкрити черевну порожнину. Вилучення внутрішніх органів, принаймні, у трьох з жертв викликало припущення, що вбивця володіє певними анатомічними знаннями, властивими професійному хірургу. Точна кількість жертв "Джека Різника" в даний час невідома, є предметом суперечок і коливається від 5 до 15.

Остання жертва, Мері Джейн Келлі, була наймолодшою і найпривабливішою з усіх, а тому заробляла більше за інших і мала можливість знімати кімнату, в якій її вбили. Таємниця особистості вбивці досі не дає спокою дослідникам.

У 1897 році відбувся перший підйом в повітря суцільнометалевого дирижабля "Металбаллон" конструкції Давида Шварца в Берліні. Він закінчився руйнуванням літального апарату через відмову двигуна.

У 1954 році в Японії на екран вперше вийшов фільм "Годзілла".

У 1958 році на Лівому березі Сени в Парижі був відкритий комплекс будівель ЮНЕСКО. Його звели на площі Фонтенуа, де знаходиться також військова школа, за проектом міжнародної команди архітекторів – американця Марселя Брейєра, італійця П'єра Нерві і француза Бернара Зерфюсса.

У 1992 році демократ Вільям (Білл) Джефферсон Клінтон, губернатор штату Арканзас, здобув перемогу на президентських виборах в США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 листопада вшановує пам'ять преподобного Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають, якою буде зима. Інша назва свята - "Іларіонов день".

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися і чимось хвалитися, особливо поблизу доріг.

Прикмети на 3 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сніг падає і не тане - навесні буде багато пролісків;

випало багато снігу - до хорошого врожаю наступного року;

дим з труби піднімається прямо вгору - погода налагодиться;

ясний сонячний день - скоро похолодає;

вечір тихий і безхмарний - наступний день буде хорошим.

Іменини 3 листопада

Іменини у Аркадія, Анатолія, Дем'яна, Костянтина, Сергія, Василя, Федора, Володимира, Миколи, Івана, Олександра, Олексія та Якова.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.