Український пістолет-кулемет "Форт-230" проходить тестування: відео

Новий зразок української зброї для спецпідрозділів силових структур проходить заводські випробування. Йдеться про пістолет-кулемет "Форт-230", повідомляє Обозреватель.

Новинку вперше показали на виставці "Зброя та безпека". 2022 року планується випустити першу партію для тестування. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі МВС.

Український пістолет-кулемет проходить заводські випробування. Джерело: кадр відео

Зброю повністю розробило науково-виробниче об'єднання "Форт" Міністерства внутрішніх справ України. Для нього використовуються набої 9×19 мм Luger.

"Форт-230" повністю розроблено в Україні. Джерело: кадр відео

Зазначається, що пістолет-кулемет дуже компактний і стоїть в одній ніші з іноземними аналогами.

"Форт-230" у дії. Джерело: кадр відео

"Форт-230". Джерело: кадр відео

Нагадаємо, що цього літа у Києві представили українські боєприпаси "Мисливець", які здатні розганятися до 350 км/год та долати до 80 км. Що майже не залишає шансу противнику встигнути зреагувати на удар.