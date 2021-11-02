Єпископа ПЦУ усунули від служіння за побиття сусідки

Сьогодні, 2 листопада, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній наказав усунути від служіння єпископа Адріана на час розслідування у зв'язку з тим, що священник побив жінку. Про це заявили на сайті ПЦУ, про подробиці інциденту розповідав телеканал ICTV 29 жовтня, повідомляє Ліга.net.

"На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 року усунути титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов'язків і благословити його утриматися від здійснення богослужінь" , – йдеться у розпорядженні Епифанія.

Згідно з рішенням предстоятеля ПЦУ, справа має бути передана на розгляд священному синоду. У сюжеті ICTV показали відео з камер спостереження, де записано, як чоловік штовхає та б'є кулаком жінку у живіт. У сюжеті говориться, що чоловік – єпископ Адріан.

Там є інтерв'ю з постраждалою Іванною Бережною. За її словами, єпископ бив її та "обзивав нецензурними словами". Бережна сказала, що після того, що сталося, у неї руки були в синцях, болів живіт і грудна клітина.

За словами постраждалої, сварка виникла через її собаку – сім'ї єпископа не подобалася поведінка її російського той-тер'єра. Є також коментар єпископа, який заявив, що постраждала "напала на маленьку жінку".

Пізніше єпископ Адріан у Facebook вибачився за те, що сталося, але уточнив, що "заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою". Поліція порушила кримінальну справу, подію зареєстровано за статтею 125 про умисне завдання легкого тілесного ушкодження.