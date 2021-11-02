"ОПОРА" закликала ТВК скасувати перемогу Терехова

2 листопада спостерігачі громадянської мережі ОПОРА у Харкові звернулися до міської територіальної виборчої комісії зі скаргами на розбіжності у протоколах підрахунків голосів на виборах мера Харкова та з проханням скасувати рішення про визнання Ігоря Терехова обраним мером, повідомляє Ліга.net.

Про це йдеться на сайті ОПОРИ. Спостерігачі виявили розбіжності в протоколах Новобаварської та Основ'янської ТВК і просять визнати дії цих ТВК такими, що не відповідають вимогам законодавства та порушують виборчі права громадян.

ОПОРА просить міську ТВК зобов'язати Новобаварську та Основ'янську ТВК провести повторний підрахунок голосів на виборчих дільницях 631180, 631193, 631197, 631201, 63123 6 131 та скласти протоколи з позначкою "Уточнений" за підсумками голосування у виборах міського голови, з огляду на достовірні відомості.

У скарзі міститься прохання визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати таке рішення. ОПОРА готує відповідні позови до суду.