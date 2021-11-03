Байден розкритикував Путіна й Сі Цзінпіна

Президент США Джо Байден у вівторок, 2 листопада, на пресконференції в Лондоні розкритикував лідера РФ Володимира Путіна та голову КНР Сі Цзіньпіна за те, що вони не приїхали на конференцію ООН зі зміни клімату COP26 у Глазго, і назвав це помилкою, повідомляє Deutsche Welle.

"Китай упустив можливість вплинути на людей у всьому світі і на людей тут, на COP26", - зазначив Байден і нагадав про масштабність проблеми клімату для всього світу "від Ісландії до Австралії".

За словами глави американської держави, Росія та Китай усунулися від її рішення і мовчать про бажання щось робити, тоді як ця проблема серйозно стосується цих країн.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив повагу щодо рішення лідерів Росії та Китаю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна через пандемію коронавірусу відмовитися від особистої присутності на кліматичному саміті у Глазго. Глава британського уряду нагадав про прибуття на конференцію китайської делегації високого рівня.