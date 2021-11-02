У Рівному з церкви вигнали журналістів за COVID-репортаж

У Рівному, яке з 26 жовтня знаходиться у червоній зоні, журналісти вирішили перевірити, як дотримуються карантинних норм у храмах міста. Двоє чоловіків насильно виштовхали співробітників медіа надвір і вимагали видалити відео, повідомляє Новое время.

За матеріалами місцевого телеканалу Рівне 1. Знімальна група завітала до нижнього храму Воскресенського кафедрального собору, де богослужіння проводить УПЦ (МП). Зазначається, що багато вірян зібралися на вулиці перед церквою — з дотриманням дистанції та маскового режиму. Журналістам ненадовго вдалося потрапити до помешкання. Там ситуація зовсім інша. На кадрах видно, що парафіяни стоять близько один від одного, у багатьох з них або немає захисних масок або просто одягнені на підборідді.

Знімальна група розповіла, що не встигла постояти у храмі й хвилини. З натовпу одразу вийшли двоє чоловіків, імовірно працівники церкви, і насильно виштовхали журналістів надвір. Чоловіки вимагали видалити відео, яке вдалося зняти.

«Стер швидко все бігом, я сказав. Навіщо ти знімаєш, тобі хтось дозволяв це робити» , — вигукнув один із чоловіків.

Крім того, журналістам вдалося поспілкуватися із вірянами цієї церкви. За словами журналістів, їх здивувала велика кількість противників вакцинації.