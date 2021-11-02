Поліція закрила справу щодо ветерана АТО Пекельного

Нацполіція закрила справу щодо ветерана АТО Андрія Пекельного, якого підозрювали у вбивстві одного з шести чоловіків, які напали на його будинок. Про це написав у Facebook адвокат Андрій Федур, повідомляє Новое время.

За словами адвоката, слідство дійшло висновку, що ветеран діяв правомірно у рамках необхідної самооборони.

«Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти і дають їм оцінку. А прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів. Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася в ту ніч і забрала людське життя, буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей» , — написав він.

У травні ветеран АТО Андрій Пекельний смертельно поранив одного з чоловіків, які напали на його будинок у Тернопільській області.