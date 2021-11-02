Ярош прокоментував своє нове призначення

Голова Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що наказ про його призначення радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було видане ще у жовтні, повідомляє Корреспондент.

Про це він розповів в ефірі Донбас.Реалії. За словами Яроша, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужним багато років і "взагалі не сумнівався", коли йому запропонували цю посаду. Дмитро Ярош заявив, що має конкретні проєкти, а Залужний має на них "певні плани".

"Це і залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це і робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я лише сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо" , - сказав Ярош.

Також Ярош вважає, що широкомасштабне вторгнення Росії може відбутися будь-якої миті, і "добровольці можуть бути залучені в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, у різних схемах".