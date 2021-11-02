Сумська ОДА звернулася до СБУ через антивакцинаторів

В обласній держадміністрації стверджують, що центр вакцинації минулої неділі не працював, тому що "півтора десятка людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації". Про це заявили у пресслужбі Сумської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"700 мешканців Сумщини не отримали вакцину тільки тому, що півтори десятки людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації. Мені здається, що ці люди знаходяться або під впливом недостовірної інформації, або це диверсійні групи, які спеціально проводять за гроші такі "антивакцинаторські" заходи" , – сказав голова ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко сповістив Службу безпеки України про те, що через цей захід було закрито центр вакцинації у Сумах. Також чиновники обіцяють направити звернення щодо посилення контролю за ситуацією в області.