Українські моряки пройшли військове стажування на турецькому кораблі

Представники Військово-Морських Сил ЗСУ взяли участь у практичному стажуванні на кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки типу "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час стажування офіцери ознайомилися з бойовою та повсякденною організацією корабельної служби, будовою та основними технічними засобами корабля, системами, що забезпечують живучість та непотоплюваність ADA MILGEM" , - йдеться у повідомленні пресслужби ВМС України.

Військові опановували прийоми та способи управління корветом у різних умовах плавання та під час маневрування, як поодиноким кораблем, так і у складі з'єднання.

У грудні 2020 року між Міністерством оборони України та турецькою компанією "STM" укладено зовнішньоекономічний контракт на будівництво корабля класу "корвет". Згідно з графіком будівництва з квітня 2022 року розпочинається встановлення обладнання та технічних засобів на корабель у Туреччині. До кінця 2022 року планується переміщення корвету з його подальшою добудовою на підприємствах суднобудівної галузі України.