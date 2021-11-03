ДТП з харківським мажором: підозрюваний відмовився від аналізу крові

Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Цей аналіз дозволив би виключити наявність в організмі речовин, які впливають на кваліфікацію злочину. Про це інформував у Фейсбуці адвокат постраждалих Ігор Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це - його право за законом. Але сторона слі д ства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право - не реалізовано!" , - написав він.

Черняк додав, що аналіз сечі, який здав Харківський, не показує, на відміну аналізу крові, наявність чи відсутність в організмі деяких речовин.

"Проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все!" , - наголосив він.

Черняк також зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський. Також у справі було призначено низку експертиз, а зараз поліція встановлює всіх свідків ДТП.