Лікар Саакашвілі стурбований здоров'ям політика

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці вже 33 дні, Ніколоз Кіпшидзе стурбований станом його здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні він був трохи слабшим, ніж учора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести" , - сказав він увечері у вівторок журналістам після відвідин Саакашвілі у в'язниці у місті Руставі.

За його словами, Саакашвілі спочатку відмовився від тестів, але пізніше погодився.