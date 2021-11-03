Між трьома містами Луганщини запустять тролейбусне сполучення
У грудні 2021 року між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним запустять першу ділянку тролейбусного сполучення. Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Область отримає додаткові кошти і на подальше будівництво, і на придбання тролейбусів. Загалом їх потрібно 50 одиниць. Це будуть сучасні тролейбуси з можливістю автономного ходу, доступом для людей з інвалідністю, з функцією кондиціювання в салоні, щоб пасажирам було комфортніше", – розповів Гайдай.
Крім того, у найближчі два роки в регіоні відремонтують 10 шкіл, стільки ж дитячих садків та стадіонів. На все це додатково з Держфонду регіонального розвитку виділять понад 500 млн грн.
"Не буде більше ремонту - або виключно фасад, або дах, або десь котельні. Ні. Тільки комплексні капітальні ремонти. Якщо щось робитиметься, якісь окремі проєкти - школа, садок, ліцей, гімназія, немає різниці що - комплексно робимо все повністю", - додав голова ОДА.