Чоловік намагався вивезти до РФ старовинну ікону на спині

У Чернігівській області прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення валюти та предметів, які, ймовірно, мають культурно-історичну цінність, повідомляє Корреспондент.

"Приховані від контролю предмети та засоби були виявлені під час перевірки автомобіля Мерседес, який прибув до пункту пропуску Сеньківка сьогодні вночі" , - йдеться у повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

Враховуючи інформацію від оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону про можливе переміщення товарів, що становлять культурну цінність, прикордонники ініціювали поглиблений огляд. Під час огляду було виявлено ікону Андрія Первозванного у срібній ризі, яку чоловік закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом.

Крім того, в автомобілі виявили незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром "Карл Фаберже" та автограф Сальвадора Далі із сертифікатом. Обставини порушення з'ясовуються. Автомобіль, валюту та предмети тимчасово вилучені митницею.