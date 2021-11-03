У "євробляхерів" залишилися лічені дні: почнуть штрафувати

В Україні з 10 листопада закінчується період пільгового розмитнення "євроблях". Українців, які порушать терміни розмитнення авто, штрафуватимуть на 8,5 тис. Окрім того, після вказаної дати за розмитнення доведеться платити за повною ціною, повідомляє Обозреватель.

Скільки вже заробили на розмитненні?

Усього пільгою скористалися 66 тис. осіб, вони заплатили до бюджету 2,5 млрд грн, йдеться у повідомленні Державної митної служби. Пільговий період тривав лише 180 днів і вже добігає кінця.

Як штрафуватимуть?

Усі, хто не розмитнить авто до 10 листопада, змушені будуть платити величезні штрафи. Спочатку доведеться заплатити 8,5 тис. грн. Опісля митники за перевищення терміну перебування автомобіля без реєстрації можуть оштрафувати на суму до 170 тис. грн.

До 10 листопада мито при розмитненні авто платити не потрібно, а ПДВ потрібно платити з акцизу. Його розмір становить базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менше ніж 9 років, то платити її не потрібно. Далі ставки змінюються так:

машині до 9 років – 0 євро;

машині 10 років – 25 євро;

машині 11 років – 50 євро;

машині 12 років – 75 євро;

машині 13 років – 100 євро;

машині 14 років – 125 євро;

машині від 15 років – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від його обсягу. Щоб його прорахувати, потрібно об'єм помножити на вказану нижче ставку: