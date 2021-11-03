Боснія перебуває на межі розпаду

Представник міжнародної спільноти у Боснії та Герцеговині Крістіан Шмідт у доповіді ООН попередив, що країні загрожує неминуча небезпека розпаду та існує реальна перспектива повернення до конфлікту, повідомляє Корреспондент.

За інформацією The Guardian Крістіан Шмідт стверджує, що якщо сербські сепаратисти здійснять свою загрозу відтворити свою власну армію, розділивши національні збройні сили на дві частини, то велику кількість миротворчих сил ООН мають відправити назад, щоб зупинити в країні сповзання до нової війни.

Нині міжнародні миротворчі обов'язки у Боснії покладено на сили ЄС Eufor чисельністю 700 осіб. НАТО зберігає офіційну штаб-квартиру в Сараєво.

Річний мандат обох організацій буде продовжено цього тижня у Раді безпеки ООН. У своєму першому звіті з моменту вступу на посаду в серпні Шмідт попередив, що Боснія зіткнулася з "найбільшою екзистенційною загрозою післявоєнного періоду".