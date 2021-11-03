ООН підтвердила зв'язок масштабного голоду зі зміною клімату

На півдні Мадагаскару зафіксовано спалах голоду, пов’язаний зі зміною клімату. Про це заявили у доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) та пресслужбі ООН, повідомляє Укрінформ.

«У нас є кілька місць, схожих на голод, але це, по суті, єдиний – можливо, перший-голод на Землі, зумовлений зміною клімату» , - сказав заступник директора ВПП ООН на Мадагаскарі Ардуїно Мангоні.

В інших країн – у Ємені, Південному Судані та Ефіопії – голод спричинено конфліктами.

«Маємо кілька гострих явищ, таких як... посухи протягом останніх п’яти років, феномен піщаних бурь, імовірно, зумовлених ерозією ґрунту та збезлісенням протягом останніх 20-30 років, і, звичайно, наслідки COVID-19» , - додав представник ВВП

Відвідавши надзвичайний центр харчування на півдні країни, співробітник ВПП зазначив, що зіткнувся з «безрадісним мовчанням; діти просто дивляться на тебе… - справді шкіра та кістки».

«Я працював з ВПП в кількох країнах континенту, у декількох надзвичайних ситуаціях, включаючи Демократичному Республіку Конго, Центральноафриканську Республіку, Дарфур, але ніколи не бачив дітей у такій ситуації».

Мангоні пояснив, що регіон постраждав від найсильнішої посухи за останні 40 років. Загалом на Мадагаскарі від різних проявів голоду страждає близько 1,3 млн жителів.

За його словами, через вплив пандемії на туризм і ланцюжки поставок сільські жителі, які шукали роботу в містах під час економічного спаду, більше не мають такої можливості.