В австрійській армії собак вчать визначати COVID-19

В австрійській армії службових собак тренують визначати коронавірус, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нині крім першого тренованого на визначення коронавірусу собаки Фентезі є ще один пес, ротвейлер, якого вчать тому ж самому" , - цитує газета слова представника армійського кінологічного центру Отто Копіча.

Послугами собак користуються "в тестовому" режимі, який триватиме близько року, саме навчання триває понад пів року. На "службу" до армії їх брати не планують, тренування тривають у наукових цілях, зазначає видання.